Прошли ли такие деятели, как Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон и иже с ними, точку невозврата — вопрос сложный. Мы видим, что пока европейская «партия войны», вложившая свой политический капитал в идею нанесения России «стратегического поражения», готова идти до конца. Амбиции буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко. Чем иначе объяснить продолжающиеся в Европе разговоры о направлении на Украину воинских контингентов в формате «коалиции желающих». Мы уже сто раз заявляли, что в таком случае они станут законной целью для наших Вооруженных Сил.