Лавров: ответ России в случае нападения будет сокрушительным

«Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», — заявил глава МИД РФ в интервью ТАСС по итогам 2025 года.
При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным».
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше