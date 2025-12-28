«Страна»: Зеленский мог пойти на большие уступки, чем говорит публично

Владимир Зеленский, вероятно, согласился пойти на куда большие уступки, чем говорит публично, пишет Telegram-канал украинского интернет-издания «Страна.ua».
После вчерашнего заявления президента США Дональда Трампа, отмечается в публикации, выяснилось, что мирный план по Украине, состоящий из 20 пунктов и озвученный Зеленским, — не согласованный со Штатами документ, а видение Киева параметров договоренностей.
«В связи с этим уже появилась версия, что в реальности Зеленский согласился пойти на куда большие уступки, чем он говорит публично. В том числе и по ключевому вопросу территорий (вывод войск из ДНР)», — информирует издание, подчеркивая, что доказательств этому нет.
Сегодня, 28 декабря, Зеленский и Трамп проведут переговоры в американском штате Флорида. Встреча запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 мск), она будет иметь закрытый и двусторонний характер.