Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Страна»: Зеленский мог пойти на большие уступки, чем говорит публично

Издание «Страна.ua» заявило, что Владимир Зеленский мог согласиться на куда большие уступки, чем говорит публично, в том числе по вопросу территорий.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский, вероятно, согласился пойти на куда большие уступки, чем говорит публично, пишет Telegram-канал украинского интернет-издания «Страна.ua».

После вчерашнего заявления президента США Дональда Трампа, отмечается в публикации, выяснилось, что мирный план по Украине, состоящий из 20 пунктов и озвученный Зеленским, — не согласованный со Штатами документ, а видение Киева параметров договоренностей.

«В связи с этим уже появилась версия, что в реальности Зеленский согласился пойти на куда большие уступки, чем он говорит публично. В том числе и по ключевому вопросу территорий (вывод войск из ДНР)», — информирует издание, подчеркивая, что доказательств этому нет.

Сегодня, 28 декабря, Зеленский и Трамп проведут переговоры в американском штате Флорида. Встреча запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 мск), она будет иметь закрытый и двусторонний характер.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше