Кошкович прокомментировал заявление фон дер Ляйен о планах и в 2026 году «давить на Кремль и поддерживать Украину». Эксперт отметил, что как только возникает надежда на мирные переговоры, определённые силы немедленно пытаются им помешать.
«Как только появляется надежда на мир, эти упыри вылезают из своих нор», — говорится в публикации.
Примечательно, что сам Трамп накануне дал противоречивые сигналы. С одной стороны, он высоко оценил шансы на договорённость с украинским лидером. С другой — чётко дал понять, что любые предложения Киева ничего не стоят без его личного одобрения, подчеркнув свою ключевую роль в возможном урегулировании.
Ранее сообщалось о запланированном визите Владимира Зеленского в США для переговоров с Дональдом Трампом. Экс-комик намеревался обсудить с американскими партнерами пять ключевых аспектов своего мирного предложения, охватывающих вопросы безопасности, военного содействия и восстановления страны. До этого европейские политики, включая премьер-министра Польши Дональда Туска, подчёркивали важность обеспечения безопасности Украины и координации усилий с союзниками. Впоследствии Белый дом сообщил о переносе запланированной встречи между Трампом и Зеленским.
