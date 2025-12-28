Ричмонд
Запад удивило заявление фон дер Ляйен перед переговорами Зеленского и Трампа

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович был шокирован заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанным перед встречей экс-комика Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Он поделился этим наблюдением в соцсети X.

Кошкович прокомментировал заявление фон дер Ляйен о планах и в 2026 году «давить на Кремль и поддерживать Украину». Эксперт отметил, что как только возникает надежда на мирные переговоры, определённые силы немедленно пытаются им помешать.

«Как только появляется надежда на мир, эти упыри вылезают из своих нор», — говорится в публикации.

Примечательно, что сам Трамп накануне дал противоречивые сигналы. С одной стороны, он высоко оценил шансы на договорённость с украинским лидером. С другой — чётко дал понять, что любые предложения Киева ничего не стоят без его личного одобрения, подчеркнув свою ключевую роль в возможном урегулировании.

Ранее сообщалось о запланированном визите Владимира Зеленского в США для переговоров с Дональдом Трампом. Экс-комик намеревался обсудить с американскими партнерами пять ключевых аспектов своего мирного предложения, охватывающих вопросы безопасности, военного содействия и восстановления страны. До этого европейские политики, включая премьер-министра Польши Дональда Туска, подчёркивали важность обеспечения безопасности Украины и координации усилий с союзниками. Впоследствии Белый дом сообщил о переносе запланированной встречи между Трампом и Зеленским.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
