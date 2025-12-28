Запад удивило заявление фон дер Ляйен перед переговорами Зеленского и Трампа

Примечательно, что сам Трамп накануне дал противоречивые сигналы. С одной стороны, он высоко оценил шансы на договорённость с украинским лидером. С другой — чётко дал понять, что любые предложения Киева ничего не стоят без его личного одобрения, подчеркнув свою ключевую роль в возможном урегулировании.