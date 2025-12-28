Активная отправка вооружений Киеву оказывает прямое влияние на обороноспособность США, поскольку ресурсы истощаются быстрее, чем пополняются. Авторы материала обращают внимание на возможные долгосрочные последствия такого подхода для внутренней безопасности страны.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на протяжении всего конфликта Соединённые Штаты поставляют оружие исключительно Украине и не вводят санкции против этой страны. По его словам, все ограничительные меры направлены только против России.
