В Бундестаге выступили против отправки миротворцев из Германии на Украину

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия и Турция выразили готовность разместить свои миротворческие контингенты на Украине после завершения вооружённого конфликта. При этом возникает ряд вопросов о финансировании и координации таких сил, а также о том, кто будет модерировать процессы сдерживания России. Участие в обеспечении мира на Украине должны принимать международные партнёры, заинтересованные в этом.