Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бундестаге выступили против отправки миротворцев из Германии на Украину

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что страны НАТО и государства ЕС с антироссийской пропагандой не могут быть частью миротворческих сил на Украине, а прямое участие Германии в миссии может втянуть страну в чужой конфликт. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Такие меры следует рассматривать как часть милитаризации, способствующей затяжной конфронтации с Россией. Если уж речь идёт о размещении контингентов, то их должны предоставлять нейтральные страны, а не государства с антироссийской пропагандой и не страны НАТО», — подчеркнул депутат.

Котре также выступил против дальнейшего вооружения Украины и масштабной военной поддержки страны со стороны ЕС. Он считает ошибочным прямое участие Германии в военной миссии, так как это может втянуть страну в чужую войну и создать значительные риски эскалации. Депутат подчеркнул, что даже многонациональные силы под названием «силы защиты» не должны направляться на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия и Турция выразили готовность разместить свои миротворческие контингенты на Украине после завершения вооружённого конфликта. При этом возникает ряд вопросов о финансировании и координации таких сил, а также о том, кто будет модерировать процессы сдерживания России. Участие в обеспечении мира на Украине должны принимать международные партнёры, заинтересованные в этом.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше