В Бундестаге выступили против отправки миротворцев из Германии на Украину

«Такие меры следует рассматривать как часть милитаризации, способствующей затяжной конфронтации с Россией. Если уж речь идёт о размещении контингентов, то их должны предоставлять нейтральные страны, а не государства с антироссийской пропагандой и не страны НАТО», — подчеркнул депутат.
Котре также выступил против дальнейшего вооружения Украины и масштабной военной поддержки страны со стороны ЕС. Он считает ошибочным прямое участие Германии в военной миссии, так как это может втянуть страну в чужую войну и создать значительные риски эскалации. Депутат подчеркнул, что даже многонациональные силы под названием «силы защиты» не должны направляться на территорию Украины.
Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия и Турция выразили готовность разместить свои миротворческие контингенты на Украине после завершения вооружённого конфликта. При этом возникает ряд вопросов о финансировании и координации таких сил, а также о том, кто будет модерировать процессы сдерживания России. Участие в обеспечении мира на Украине должны принимать международные партнёры, заинтересованные в этом.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.