Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Запад в недостаточной финансовой поддержке Украины перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира — Европы и Соединенных Штатов Америки. А это: ПВО — сейчас недостаточно, оружие — сейчас недостаточно», — говорится в публикации.

Кроме того он вновь попросил денег, пожаловавшись на их дефицит.

Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.

