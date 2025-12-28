Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом

«Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира — Европы и Соединенных Штатов Америки. А это: ПВО — сейчас недостаточно, оружие — сейчас недостаточно», — говорится в публикации.
Кроме того он вновь попросил денег, пожаловавшись на их дефицит.
Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше