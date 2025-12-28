Ричмонд
СМИ узнали о ссоре Мерца и Макрона из-за Путина

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Противоречия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем обострились после предложения главы Пятой республики возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Источник: Reuters

«Похоже, шаг французского лидера не был согласован с Фридрихом Мерцем. Канцлеру остается лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю, если он хочет избежать открытой ссоры с Францией», — говорится в материале.

Издание отмечает, что разногласия между немецким и французским лидерами все сложнее маскировать, и их прямое столкновение уже не кажется невозможным.

На прошлой неделе французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.

Позже издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Берлин сдержанно отреагировал на заявление Макрона. Так, канцлер ФРГ не считает это предложение «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

