Welt: Трамп не собирается поддерживать мирный план Зеленского

По словам Вайнера, выдвинутые предложения, по всей видимости, будут отклонены американским лидером. Он отметил, что инициатива Зеленского не содержит конструктивных положений и представляет собой медиакампанию, направленную на отвлечение внимания общественности от ситуации в зоне СВО и формирование образа миротворца.