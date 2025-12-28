Президент США Дональд Трамп не планирует поддерживать мирный план главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер. Таким образом журналист прокомментировал заявления Зеленского о территориальных уступках со стороны России.
По словам Вайнера, выдвинутые предложения, по всей видимости, будут отклонены американским лидером. Он отметил, что инициатива Зеленского не содержит конструктивных положений и представляет собой медиакампанию, направленную на отвлечение внимания общественности от ситуации в зоне СВО и формирование образа миротворца.
Ранее, 26 декабря, портал Axios сообщил о запланированной встрече Трампа и Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, которая должна состояться в воскресенье, 28 декабря. Позднее эту информацию подтвердили в Белом доме. Встреча назначена на 23:00 мск.
Как сообщал телеканал CNN, европейские лидеры выражают обеспокоенность возможной непредсказуемостью предстоящих переговоров.
Тем временем американский экономический прогнозист Мартин Армстронг заявил, что гарантии безопасности для Украины, на которых настаивает Владимир Зеленский, могут быть задействованы западными странами для провокаций против России.