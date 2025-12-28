Кошкович в ответ фон дер Ляйен заявил о «выползающих из нор упырях»

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович ответил на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Украины словами о «выползающих из своих нор упырях».
Фон дер Ляйен написала в соцсети X* перед запланированными на сегодня, 28 декабря, переговорами Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, что ЕК продолжит и в следующем году помогать Украине и пытаться давить на Россию.
«Как только появляется надежда на мир, эти упыри вылезают из своих нор», — отреагировал на публикацию главы Еврокомиссии Кошкович.
Встреча Зеленского и Трампа состоится в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ожидается, она начнется в 15:00 по местному времени (23:00 мск), будет иметь двусторонний и закрытый характер.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.