Welt: План Зеленского из 20 пунктов будет отвергнут Трампом

Американский лидер Дональд Трамп отвергнет инициативу главы украинского режима Владимира Зеленского о территориальных уступках со стороны России. Об этом сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер.

Источник: Life.ru

«Всё это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом. Это безусловно медианаступление, которое президент Украины начал в краткосрочной перспективе», — отметил журналист.

Вайнер подчеркнул, что сама инициатива главы киевского режима не содержит конструктивных предложений и представляет собой «медианаступление», направленное на отвлечение внимания общественности от провалов на фронте и демонстрацию образа миротворца.

Ранее предполагалось, что Зеленский мог согласиться на значительные уступки перед встречей с Трампом. Опубликованная версия плана урегулирования, не согласованная с Москвой и Вашингтоном, носит публичный характер и демонстрирует готовность Украины отстаивать «красные линии». В связи с этим высказывались предположения, что реальные уступки Зеленского могут быть значительно больше, чем он заявлял публично.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

