Welt: План Зеленского из 20 пунктов будет отвергнут Трампом

«Всё это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом. Это безусловно медианаступление, которое президент Украины начал в краткосрочной перспективе», — отметил журналист.
Вайнер подчеркнул, что сама инициатива главы киевского режима не содержит конструктивных предложений и представляет собой «медианаступление», направленное на отвлечение внимания общественности от провалов на фронте и демонстрацию образа миротворца.
Ранее предполагалось, что Зеленский мог согласиться на значительные уступки перед встречей с Трампом. Опубликованная версия плана урегулирования, не согласованная с Москвой и Вашингтоном, носит публичный характер и демонстрирует готовность Украины отстаивать «красные линии». В связи с этим высказывались предположения, что реальные уступки Зеленского могут быть значительно больше, чем он заявлял публично.
