Welt: План Зеленского из 20 пунктов будет отвергнут Трампом

Ранее предполагалось, что Зеленский мог согласиться на значительные уступки перед встречей с Трампом. Опубликованная версия плана урегулирования, не согласованная с Москвой и Вашингтоном, носит публичный характер и демонстрирует готовность Украины отстаивать «красные линии». В связи с этим высказывались предположения, что реальные уступки Зеленского могут быть значительно больше, чем он заявлял публично.