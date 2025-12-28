Ричмонд
Посольство Китая заявило, что США приближают конфликт в регионе

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Продажи американского оружия Тайваню приближают конфликт в регионе, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Источник: © РИА Новости

Ранее Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона сообщило, что общая стоимость одобренных США к продаже Тайваню оружия, техники и военных услуг превышает 11 миллиардов долларов. В частности, речь идет о системах Javelin, беспилотных системах ALTIUS-700M и ALTIUS-600, запасных частях для вертолетов AH-1W SuperCobra, РСЗО HIMARS, самоходных артиллерийских установках M107A7, противотанковых ракетных комплексах TOW.

«Такие действия не смогут предотвратить неизбежный провал “независимости Тайваня” и лишь ускорят приближение Тайваньского пролива к опасности военного конфликта», — сказал Лю Пэнъюй.

По словам высокопоставленного дипломата, для США поддержка «независимости» Тайваня путем его вооружения обернется обратным эффектом.

Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип «одного Китая» и три совместные китайско-американские коммюнике, а также «наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая» и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

