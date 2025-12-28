Владимир Зеленский накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о недостаточном уровне финансовой и военной поддержки Украины со стороны западных стран, пишет РИА Новости.
Зеленский отметил, что в настоящее время объемы помощи в сфере противовоздушной обороны и поставок вооружений являются недостаточными.
Глава киевского режима вновь обратил внимание на нехватку денег, подчеркнув необходимость дополнительного финансирования.
Ранее, 26 декабря, портал Axios сообщил о запланированной встрече Трампа и Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, которая должна состояться в воскресенье, 28 декабря. Позднее эту информацию подтвердили в Белом доме. Встреча назначена на 23:00 мск.
Как сообщал телеканал CNN, европейские лидеры выражают обеспокоенность возможной непредсказуемостью предстоящих переговоров.
Тем временем корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер заявил, что Дональд Трамп не планирует поддерживать мирный план главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам Вайнера, инициатива Зеленского не содержит конструктивных положений и представляет собой медиакампанию.