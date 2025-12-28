Зеленский обвинил ЕС и США в недостаточной финансовой поддержке Украины

Ранее, 26 декабря, портал Axios сообщил о запланированной встрече Трампа и Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, которая должна состояться в воскресенье, 28 декабря. Позднее эту информацию подтвердили в Белом доме. Встреча назначена на 23:00 мск.