Военные поставки армии Украины сильно истощили вооруженные запасы Америки. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Как отмечает журнал, что помощь Киеву вышла боком Соединенным Штатам, поскольку многие их склады сейчас пустуют. Это, по мнению автором статьи, может негативно повлиять на возможности американских войск в случае необходимости быстрого реагирования.
«Поставки в Вооруженные силы Украины привели к серьезному истощению запасов в Соединенных Штатах», — подчеркивается в статье.
Тем временем президент России Владимир Путин отметил значительный рост производства военной техники в стране. По его словам, только за 2025 год объемы выпуска этой продукции выросли в несколько раз. В частности, производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза, а легкобронированной техники, такой как БМП и БТР, — в 3,7 раза.