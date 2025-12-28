Помощь армии Украины вышла боком США: Вашингтон истощил свои запасы оружия

Тем временем президент России Владимир Путин отметил значительный рост производства военной техники в стране. По его словам, только за 2025 год объемы выпуска этой продукции выросли в несколько раз. В частности, производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза, а легкобронированной техники, такой как БМП и БТР, — в 3,7 раза.