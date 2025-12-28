Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес западных партнеров накануне своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. В публикации в своем Telegram-канале он обвинил Европу и Соединенные Штаты в недостаточной финансовой и военной поддержке.
В своем обращении он вновь обратился к партнерам с просьбой о выделении средств, прямо указав на дефицит денег.
«Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира — Европы и Соединенных Штатов Америки. А это: ПВО — сейчас недостаточно, оружие — сейчас недостаточно», — написал нелегитимный украинский лидер.
Напомним, что 28 декабря во Флориде запланирована встреча главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского. При этом несколько часов назад США сообщили о переносе встречи на пару часов.