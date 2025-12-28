Зеленский взвыл перед встречей с Трампом: киевский главарь вновь попросил денег, пожаловавшись на их нехватку

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес западных партнеров накануне своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. В публикации в своем Telegram-канале он обвинил Европу и Соединенные Штаты в недостаточной финансовой и военной поддержке.