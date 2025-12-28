Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем обострились из-за Путина

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Европе задуматься о возобновлении диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Это заявление прозвучало на фоне решения саммита Евросоюза выделить Украине 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы из общего бюджета блока, при этом отказавшись от использования замороженных российских активов. Канцлер Германии Фридрих Мерц охарактеризовал это решение как «чёткий сигнал» для России.