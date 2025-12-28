Ричмонд
Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем обострились из-за Путина

Разногласия между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем обострились из-за предложения Парижа возобновить диалог с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Источник: Life.ru

В публикации указывается, что инициатива французского лидера по возобновлению контактов с Путиным, по всей видимости, не была согласована с Берлином, что вызвало раздражение Мерца.

Издание отмечает, что Мерцу теперь приходится демонстративно игнорировать эту ситуацию, чтобы избежать открытого конфликта с партнёром по Евросоюзу.

«Канцлеру остаётся лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю», — говорится в публикации.

По мнению журналистов, противоречия между двумя ключевыми европейскими лидерами становятся всё более очевидными, и их прямое столкновение на дипломатической арене уже не кажется невозможным.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Европе задуматься о возобновлении диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Это заявление прозвучало на фоне решения саммита Евросоюза выделить Украине 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы из общего бюджета блока, при этом отказавшись от использования замороженных российских активов. Канцлер Германии Фридрих Мерц охарактеризовал это решение как «чёткий сигнал» для России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

