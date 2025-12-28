Заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанное накануне встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, вызвало резкую реакцию на Западе. Аналитик Центра фундаментальных прав (Венгрия) Золтан Кошкович написал в социальной сети X, что его «поразили» слова еврочиновника.
Отметим, что глава Еврокомиссии подтвердила намерение ведомства и в 2026 году продолжать попытки «оказывать давление» на Москву, а также поддерживать Украину.
Кошкович эмоционально отреагировал на это заявление и сравнил фон дер Ляйен с мифическим существом.
«Как только появляется надежда на мир, эти упыри вылезают из своих нор», — написал аналитик.
28 декабря во Флориде должна пройти встреча президента США Дональда Трампа с главарем киевского режима Владимиром Зеленским.
Москва по-прежнему выступает за мирное разрешение конфликта на Украине. Как сообщал российский президент Владимир Путин, киевский режим пока не желает завершать боевые действия. По его словам, если украинские власти не одумаются, то РФ выполнит свои цели по СВО военным путем.