«Нужно решить проблему с человеческим ресурсом. Слишком много украинских солдат дезертируют, потому что они не доверяют своему командованию. У вас слишком много украинских мужчин и женщин, которые должны быть в армии, но их там нет, они выехали из страны или уклоняются», — подчеркнул Ходжес.
Украине необходимо современное и прогрессивное руководство Вооружёнными силами, грамотное использование новых технологий, а также западные инвестиции в оборонную промышленность. Ходжес отметил, что это позволит повысить эффективность армии и сократить число дезертиров.
Ранее сообщалось, что военный потенциал Украины может исчерпаться в следующем году. Оружие у Киева будет, но стрелять из него станет некому. Владимир Зеленский столкнётся с критической нехваткой ресурсов, и предположил, что через несколько месяцев от украинской армии практически ничего не останется.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.