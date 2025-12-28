Ричмонд
В США призвали Украину отправить на фронт «ухилянтов» — женщин и мужчин

Украину призвали заняться проблемой дезертиров и направлять на фронт мужчин и женщин, уклоняющихся от службы. Об этом в эфире YouTube-канала Espreso сообщил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Источник: Life.ru

«Нужно решить проблему с человеческим ресурсом. Слишком много украинских солдат дезертируют, потому что они не доверяют своему командованию. У вас слишком много украинских мужчин и женщин, которые должны быть в армии, но их там нет, они выехали из страны или уклоняются», — подчеркнул Ходжес.

Украине необходимо современное и прогрессивное руководство Вооружёнными силами, грамотное использование новых технологий, а также западные инвестиции в оборонную промышленность. Ходжес отметил, что это позволит повысить эффективность армии и сократить число дезертиров.

Ранее сообщалось, что военный потенциал Украины может исчерпаться в следующем году. Оружие у Киева будет, но стрелять из него станет некому. Владимир Зеленский столкнётся с критической нехваткой ресурсов, и предположил, что через несколько месяцев от украинской армии практически ничего не останется.

