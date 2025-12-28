В Великобритании дали прогноз о сложностях для ВСУ в 2026 году

В 2026 году ВСУ могут столкнуться с недостатком финансирования, количества солдат и оптимизма, говорится в статье Марка Галеотти для The Times.
Он отметил, что декабрьское решение ЕС выдать Киеву кредит на 90 млрд евро может не решить финансовых проблем Киева, поскольку эффективное расходование средств — непростая задача.
По словам журналиста, в 2026 году Украине также будет непросто найти достаточно солдат для обеспечения безопасности линии боевого соприкосновения протяженностью 1,2 тысячи км.
Галеотти пишет, что сегодня львиную долю задач по обнаружению и уничтожению целей выполняют беспилотники, однако если их нейтрализуют из-за погодных условий или помех, ВС РФ могут беспрепятственно перемещаться в промежутках между разрозненными оборонительными позициями.
Он отметил, что практика «бусификации» привела к бегству с Украины многих призывников и вызвала нехватку рабочей силы в экономике страны. Кроме того, журналист указал на дезертирство в ВСУ, а также на то, что в стране зарегистрировано по этой статье более 160 тысяч уголовных дел.
Галеотти добавил, что украинцам все труднее сохранять оптимизм. Как показывают опросы, уверенность в военной победе снижается, а доля сторонников сделки с РФ растет.
Журналист считает, что, если переговоры не завершатся миром, действия на Украине в 2026 году могут сильно замедлиться из-за «усталости» сторон. При этом он подчеркнул, что провалиться переговоры могут из-за вопроса по гарантиям безопасности для Украины и территориальных споров. Галеотти полагает, что со временем стороны могут пойти на компромиссы, которые считают невозможными.
В США призвали решить проблему с личным составом и отправить воевать мужчин и женщин, уклоняющихся от военной службы.