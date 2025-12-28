Встреча Трампа и Зеленского начнется во Флориде в 21:00 мск 28 декабря

Портал Axios писал, что готовящаяся встреча указывает на явный прогресс в мирных переговорах, так как ранее президент США говорил, что встретится с Зеленским только в том случае, если посчитает, что сделка близка к завершению. При этом газета Bild со ссылкой на экспертов привела другое мнение. Издание отметило, что переговоры могут не увенчаться успехом.