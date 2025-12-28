Le Monde: обыски на Украине прошли сразу после вылета Зеленского в США

В свою очередь издание «Страна» указывает, что обыски также проходят у парламентария Юрия Корявченкова, который также является другом Зеленского со времен совместной работы в студии «Квартал 95». Сам Зеленский при этом около двух часов назад вылетел в Канаду, откуда затем прибудет в США для встречи с президентом Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.