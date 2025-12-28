Le Monde: обыски на Украине прошли сразу после вылета Зеленского в США

По их информации, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 27 декабря обвинило в коррупции нескольких членов украинского парламента, подчеркнув, что это произошло «сразу после отъезда Владимира Зеленского во Флориду».
Ранее в НАБУ сообщили о разоблачении группы депутатов Рады, которые в составе организованной преступной группы «систематически получали неправомерную выгоду за голосование». Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что следственные действия проходят в помещении комитета Рады по вопросам транспорта и что у сотрудников НАБУ «возникли вопросы» к председателю комитета по вопросам транспорта Юрию Киселю — другу совладельца компании «Квартал 95» Сергея Шефира и Владимира Зеленского.
В свою очередь издание «Страна» указывает, что обыски также проходят у парламентария Юрия Корявченкова, который также является другом Зеленского со времен совместной работы в студии «Квартал 95». Сам Зеленский при этом около двух часов назад вылетел в Канаду, откуда затем прибудет в США для встречи с президентом Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.