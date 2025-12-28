Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Monde: обыски на Украине прошли сразу после вылета Зеленского в США

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Новый коррупционный скандал с разоблачением преступной группы депутатов Рады произошел в Киеве сразу после отъезда Владимира Зеленского в США на переговоры с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Le Monde.

Источник: РИА "Новости"

По их информации, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 27 декабря обвинило в коррупции нескольких членов украинского парламента, подчеркнув, что это произошло «сразу после отъезда Владимира Зеленского во Флориду».

Ранее в НАБУ сообщили о разоблачении группы депутатов Рады, которые в составе организованной преступной группы «систематически получали неправомерную выгоду за голосование». Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что следственные действия проходят в помещении комитета Рады по вопросам транспорта и что у сотрудников НАБУ «возникли вопросы» к председателю комитета по вопросам транспорта Юрию Киселю — другу совладельца компании «Квартал 95» Сергея Шефира и Владимира Зеленского.

В свою очередь издание «Страна» указывает, что обыски также проходят у парламентария Юрия Корявченкова, который также является другом Зеленского со времен совместной работы в студии «Квартал 95». Сам Зеленский при этом около двух часов назад вылетел в Канаду, откуда затем прибудет в США для встречи с президентом Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше