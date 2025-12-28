СМИ: Австралия обеспокоена оснащением американских подлодок ядерным оружием

Трехстороннее оборонное соглашение AUKUS было оформлено в сентябре 2021 года и объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления. Первое — создание австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. Для этого Канберра должно заплатить Вашингтону 2 миллиарда долларов до конца этого года. Второе — развитие комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, РЭБ, гиперзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.