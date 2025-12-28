Ричмонд
В Екатеринбурге выбирают президента Гвинеи

В Екатеринбурге открылся избирательный участок по выборам президента Гвинейской республики, сообщили в пресс-службе свердловского избиркома.

Источник: РИА "Новости"

Большую часть избирателей-граждан Гвинеи на Урале составляют студенты, и уральские вузы оказали содействие в их информировании, уточнили в избиркоме.

Состав избирательной комиссии на участке в Екатеринбурге сформирован из граждан иностранного государства. Российская сторона предоставила помещение и технологическое оборудование для проведения голосования. Помимо Екатеринбурга, избирательные участки по выборам президента Гвинеи открыты также в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Красноярске и Ростове-на-Дону.

Напомним, в сентябре 2025 года в Свердловской области прошли выборы губернатора, а в сентябре 2026 года свердловчане будут выбирать своих представителей в Госдуму и законодательное собрание региона.