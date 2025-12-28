Лавров напомнил непонятливым политикам в Европе о возможном ответе России

Сам Зеленский ранее заявлял, что окончательное решение о том, как будут выглядеть американские гарантии Киеву, будет принимать Трамп. В то же время газета газета The Washington Post со ссылкой на аналитиков писала, что Вашингтону не стоит брать на себе обязательства, подобные пятой статье устава НАТО, так как это может привести к войне США и РФ, а также потенциальной ядерной эскалации.