На Украине решили создавать ТЦК в сельских населенных пунктах

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Последние стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. При задержании военнообязанных нередко применяют силу и нарушают закон. За последние месяцы произошло несколько случаев, когда военкомы сбивали автомобилями пытающихся убежать военнообязанных.