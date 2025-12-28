Ричмонд
Стармер отказался от разговора с Зеленским и лидерами ЕС из-за занятости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не принял участие в телефонных переговорах президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами из-за загруженности графика, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии британского премьера.

Источник: AP 2024

Вместо Стармера страну представлял советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. В канцелярии отметили, что участия премьера во встрече не планировалось и подчеркнули, что Пауэлл регулярно присоединяется к телефонным разговорам, представляя Великобританию.

Помимо Пауэлла, в переговорах приняли участие и другие европейские советники по национальной безопасности.

Накануне, 27 декабря, Зеленский провел переговоры с главами Франции, Германии, Италии, Польши и генеральным секретарем НАТО Эмманюэлем Макроном, Фридрихом Мерцем, Джорджей Мелони, Каролем Навроцким и Марком Рютте перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго.

В ходе телефонного разговора Зеленский, в частности, подчеркнул необходимость «жесткой позиции» для обеспечения соблюдения мирного соглашения.

«В ходе нашего разговора мы обсудили текущий прогресс на дипломатическом пути. Мы вместе рассмотрели наиболее важные приоритеты.», — написал он в Х.

28 декабря Зеленский прибыл в США. Встреча двух лидеров пройдет в 21:00 мск в Палм-Бич (штат Флорида).

