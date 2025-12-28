Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин продлил процесс интеграции новых регионов в систему образования

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении процесса интеграции новых регионов в систему образования РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: © РИА Новости

Законом устанавливается продление сроков действия особенностей правового регулирования отношений в сфере образования на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Это касается, в частности, продления срока действия ранее выданных временных лицензий и временных государственных аккредитаций, продления сроков действия особенностей проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, форм проведения государственной итоговой аттестации и условий допуска к ней, приема на обучение в образовательные организации высшего образования, установленных правительством РФ особенностей присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий.

Лицензии на осуществление образовательной деятельности, действовавшие на территориях новых регионов РФ на день их воссоединения с Россией, и госаккредитация организаций будут действовать до предоставления временной лицензии на осуществление образовательной деятельности и временной государственной аккредитации образовательной деятельности соответственно, но не позднее чем до 1 января 2027 года.

Также продлевается срок действия особенностей проведения государственной итоговой аттестации при завершении освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования для граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств.