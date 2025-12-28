Путин продлил процесс интеграции новых регионов в систему образования

Лицензии на осуществление образовательной деятельности, действовавшие на территориях новых регионов РФ на день их воссоединения с Россией, и госаккредитация организаций будут действовать до предоставления временной лицензии на осуществление образовательной деятельности и временной государственной аккредитации образовательной деятельности соответственно, но не позднее чем до 1 января 2027 года.