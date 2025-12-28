Президент Польши заявил о готовности защищать западные границы страны

«Великопольская земля, по сути, является колыбелью Польши. Это первоисточник, из которого родилась вся республика. Именно здесь тысячу лет назад великий король Болеслав Храбрый принял корону», — сказал Навроцкий, выступая в Познани на мероприятиях по случаю 107-летия Великопольского восстания.
«Корона является символом суверенитета и независимости польского государства и символом победы Речи Посполитой, а также многое говорит о нашем национальном сообществе: открытом на Запад, но также готовом защищать западную границу Речи Посполитой», — добавил польский президент.
Реагируя на это, премьер-министр Польши Дональд Туск, находящийся в оппозиции к Навроцкому, подверг президента критике за то, что тот не сбрасывает со счетов западную угрозу для республики.
«Президент Навроцкий в очередной раз назвал Запад главной угрозой для Польши. В этом суть спора между антиевропейским блоком и нашей коалицией. Это смертельно серьезный спор, спор о наших ценностях, безопасности и суверенитете», — написал он на платформе Х.