Президент Польши заявил о готовности защищать западные границы страны

«Великопольская земля, по сути, является колыбелью Польши. Это первоисточник, из которого родилась вся республика. Именно здесь тысячу лет назад великий король Болеслав Храбрый принял корону», — сказал Навроцкий, выступая в Познани на мероприятиях по случаю 107-летия Великопольского восстания.