Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Польши заявил о готовности защищать западные границы страны

ВАРШАВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности защищать западные границы страны.

Источник: AP 2024

«Великопольская земля, по сути, является колыбелью Польши. Это первоисточник, из которого родилась вся республика. Именно здесь тысячу лет назад великий король Болеслав Храбрый принял корону», — сказал Навроцкий, выступая в Познани на мероприятиях по случаю 107-летия Великопольского восстания.

«Корона является символом суверенитета и независимости польского государства и символом победы Речи Посполитой, а также многое говорит о нашем национальном сообществе: открытом на Запад, но также готовом защищать западную границу Речи Посполитой», — добавил польский президент.

Реагируя на это, премьер-министр Польши Дональд Туск, находящийся в оппозиции к Навроцкому, подверг президента критике за то, что тот не сбрасывает со счетов западную угрозу для республики.

«Президент Навроцкий в очередной раз назвал Запад главной угрозой для Польши. В этом суть спора между антиевропейским блоком и нашей коалицией. Это смертельно серьезный спор, спор о наших ценностях, безопасности и суверенитете», — написал он на платформе Х.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше