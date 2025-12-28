Глава МО Бельгии призвал усилить армию, чтобы подготовиться к худшему

«Наши войска будут готовы победить в войне будущего — гибкие, экономичные, с высокой способностью к быстрому адаптированию, с акцентом на технологии, киберсферу и инновации. Войне, которой, будем надеяться, никогда не будет. Но если 2025 год что-то и показал, так это то, что ради сохранения мира здесь нам придётся снова подготовиться к худшему», — написал он в соцсети X.
Франкен 23 декабря сообщил, что полк специального назначения бельгийской армии после 16 лет ожидания получил переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) PIORUN для борьбы с БПЛА.
