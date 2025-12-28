FT сообщила о спешном строительстве бомбоубежищ в Польше

В этот же день заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик заявил, что Польша в течение двух лет создаст «антидроновую стену» на восточной границе. Он отметил, что новая система противовоздушной обороны (ПВО) будет встроена в старую линию обороны, которая была построена 10 лет назад. По его словам, новая «антидроновая стена» будет включать пулеметы, пушки, ракеты и системы глушения дронов.