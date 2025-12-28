FT сообщила о спешном строительстве бомбоубежищ в Польше

«Нам действительно нужно повысить устойчивость гражданского населения В последние годы Польша сосредоточилась на модернизации вооруженных сил и забыла об этом», — заявил глава Бюро национальной безопасности Славомир Ценкевич.
Правительство выделило 16 млрд злотых (€3,8 млрд) на строительство убежищ, а города, включая Варшаву, модернизируют существующие объекты. В столице планируют превратить метро в убежище с раскладушками, водой и одеялами для 100 тыс. человек.
Польша ориентируется на опыт Финляндии, где система гражданской защиты обеспечивает безопасность 80% населения. Эксперты предупреждают, что строительство бомбоубежищ для всего населения страны займет много лет.
«Я бы не сказал, что Польша сильно опоздала, но очень хорошо, что она обратила внимание на нехватку убежищ Финляндии потребовалось 70 лет, чтобы достичь нынешнего уровня защиты. Строительство убежищ для всего населения Польши займет много времени», — заявил исполнительный директор Temet Юха Симола.
В этот же день заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик заявил, что Польша в течение двух лет создаст «антидроновую стену» на восточной границе. Он отметил, что новая система противовоздушной обороны (ПВО) будет встроена в старую линию обороны, которая была построена 10 лет назад. По его словам, новая «антидроновая стена» будет включать пулеметы, пушки, ракеты и системы глушения дронов.
До этого стало известно 28 декабря, что Польша получит $51 млрд в рамках программы SAFE. Премьер-министр страны Дональд Туск уточнил, что часть средств будет направлена на закупку и производство беспилотных систем для так называемого «Восточного щита ЕС» на границе блока с Россией и Белоруссией.