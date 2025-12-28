Der Spiegel: противоречия между Макроном и Мерцем обострились из-за Путина

Отношения между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном обострились. По данным Der Spiegel, ситуация накалялась уже давно, а предложение французского лидера возобновить диалог с Россией стало последней каплей в череде разногласий, скрывать которые становится все труднее. Ранее СМИ писали, что в Берлине к этой инициативе отнеслись сдержанно. При этом Мерц считает, что предложение Макрона не является «значимым вкладом ни в мир, ни в европейское единство».