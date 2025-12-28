Сийярто: Венгрия не будет выполнять миграционный пакт ЕС

Венгрия с самого начала возражала против миграционного пакта ЕС, одобренного в 2024 году и вступающего в силу в июне 2026 года. Соглашение устанавливает в сообществе единые правила в области в миграции и предоставления убежища лицам из третьих стран, предусматривая квоты на прием мигрантов и взносы в общий фонд в случае отказа принять их на своей территории. Против миграционного пакта вместе с Венгрией выступила Польша, серьезные возражения по этому поводу высказывали Словакия и Чехия.