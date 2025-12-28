РЦНК должен будет прекратить работу в Кишиневе к началу июля — МИД Молдовы

Ранее в МИД РФ уточняли, что соглашение, которое было денонсировано, не предусматривает односторонней денонсации, а автоматически продлевается каждые 5 лет до тех пор пока одна из сторон не уведомит другую как минимум 6 месяцев до продления о своем намерении выйти из соглашения. Следующая дата продления — 4 июля 2026 года. Соответственно молдавская сторона договор продлевать не будет.