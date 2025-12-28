РЦНК должен будет прекратить работу в Кишиневе к началу июля — МИД Молдовы

«Российская сторона уже уведомлена, и летом, скорее всего, в конце июня — начале июля, когда истекает срок действия положений текущего соглашения, оно не будет продлено, что будет означать завершение юридического действия документа. После истечения этого срока центр больше не будет иметь законных оснований для деятельности в Республике Молдова», — заявил Попшой.
Он добавил, что уведомление отправлено недавно, поэтому ответа от российской стороны пока не было.
«До лета еще есть время. Мы обязательно получим какой-то ответ, но решение принято, и, согласно международному праву, другая сторона должна соблюдать эти положения в строгом соответствии с теми, которые взяли на себя стороны», — подчеркнул министр.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдовы и России о создании и функционировании культурных центров. Соответственно Русский дом в Кишиневе должен закрыться.
Президент Молдовы Майя Санду 3 декабря подписала указ о денонсации соглашения, он был опубликован в издании «Официальный монитор», что означает его вступление в силу.
Ранее в МИД РФ уточняли, что соглашение, которое было денонсировано, не предусматривает односторонней денонсации, а автоматически продлевается каждые 5 лет до тех пор пока одна из сторон не уведомит другую как минимум 6 месяцев до продления о своем намерении выйти из соглашения. Следующая дата продления — 4 июля 2026 года. Соответственно молдавская сторона договор продлевать не будет.
Российский центр науки и культуры в Кишиневе действует с 2009 года как представительство Россотрудничества. Центр организует культурные, образовательные и языковые программы, а также ежегодно содействует молдавским выпускникам в поступлении в российские вузы по квотам правительства России.