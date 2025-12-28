«Трамп уже намекнул, что от возвращения Зеленского в Белый дом не стоит ждать серьезных результатов», — отмечается в публикации. Тем не менее автор статьи подчеркивает, что американский лидер «продолжает предоставлять Зеленскому и говорливым поджигателям войны в Европе, или, как предпочитают себя называть слабые в военном отношении, но громкие и угрожающие лидеры ЕС, “коалиции желающих”, любую возможность лаять, как маленькие собаки, бегать по кругу, кусать Америку за пятки и мочиться на ковер в Овальном кабинете».
В материале указывается, что европейское видение мирного плана, навязанное главе киевского режима, полностью противоречит любым целям России. Автор называет усилия Зеленского «очередной театральной постановкой», которая продемонстрирует мировому сообществу его неискреннее желание заключать мирное соглашение.
Кроме того, по мнению автора, европейские лидеры не хотят мирного урегулирования конфликта, поскольку получают от него существенную финансовую выгоду. «Совершенно очевидно, что слишком много правительственных чиновников в Европе получают прибыль от ситуации на Украине», — резюмирует он.
Напомним, что сегодня, 28 декабря, в 13:00 (21:00 по мск) глава Белого дома проведет встречу с Зеленским в Палм-Бич (штат Флорида), неподалеку от частной резиденции американского лидера Мар-а-Лаго. В ходе обсуждений глава киевского режима должен представить Трампу новую, разработанную совместно с европейцами версию плана по мирному урегулированию конфликта из 20 пунктов.