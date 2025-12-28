«Трамп уже намекнул, что от возвращения Зеленского в Белый дом не стоит ждать серьезных результатов», — отмечается в публикации. Тем не менее автор статьи подчеркивает, что американский лидер «продолжает предоставлять Зеленскому и говорливым поджигателям войны в Европе, или, как предпочитают себя называть слабые в военном отношении, но громкие и угрожающие лидеры ЕС, “коалиции желающих”, любую возможность лаять, как маленькие собаки, бегать по кругу, кусать Америку за пятки и мочиться на ковер в Овальном кабинете».