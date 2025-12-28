Молдавия уведомила РФ о денонсации соглашения по Русскому дому

Ранее решение о денонсации соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе было одобрено президентом Молдавии Майей Санду. Как сообщили в правительстве страны, для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля 2026 года. Новость о решении закрыть Русский дом спровоцировала ряд акций протеста российских соотечественников в Кишиневе, которые собрали за последние две недели порядка 4 тыс. подписей за продолжение его работы. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем «с целью повышения градуса напряженности». Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.