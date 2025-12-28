ООН мало участвует в разрешении украинского конфликта, заявил Трамп

ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместимости крупнейшим должником — США, которые должны уплатить уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала, урезаются гумпрограммы. «Затянули пояса» и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.