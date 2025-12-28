Ричмонд
ООН мало участвует в разрешении украинского конфликта, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп указал, что ООН не помогает в украинском урегулировании.

Источник: Reuters

«ООН очень мало содействовала или помогала с катастрофой, происходящей в настоящий момент между Россией и Украиной», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп в воскресенье встречается во Флориде с Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп говорил, что такой контакт возможен только в случае уверенности в достижении договоренности по его итогам.

ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместимости крупнейшим должником — США, которые должны уплатить уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала, урезаются гумпрограммы. «Затянули пояса» и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.

Финансирование гуманитарных программ в 2025 году стало самым низким за десятилетие, это привело к тому, что миллионы людей остались без продовольственной и медицинской помощи, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

С Трампом случилось несколько курьезных эпизодов в день выступления на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке: под ним отключился эскалатор, в ходе речи перестал работать телесуфлер.

В сентябре состоялась его вторая встреча с Зеленским после скандального эпизода в феврале в Белом доме. В Нью-Йорке Зеленский предстал перед Трампом в пиджаке вместо свитера. В октябре президент США встречался с Зеленским в Белом доме. Встреча во Флориде станет четвертой и первой в Мар-а-Лаго.

