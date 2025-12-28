ООН мало участвует в разрешении украинского конфликта, заявил Трамп

«ООН очень мало содействовала или помогала с катастрофой, происходящей в настоящий момент между Россией и Украиной», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп в воскресенье встречается во Флориде с Владимиром Зеленским.
Ранее Трамп говорил, что такой контакт возможен только в случае уверенности в достижении договоренности по его итогам.
ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместимости крупнейшим должником — США, которые должны уплатить уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала, урезаются гумпрограммы. «Затянули пояса» и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.
Финансирование гуманитарных программ в 2025 году стало самым низким за десятилетие, это привело к тому, что миллионы людей остались без продовольственной и медицинской помощи, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
С Трампом случилось несколько курьезных эпизодов в день выступления на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке: под ним отключился эскалатор, в ходе речи перестал работать телесуфлер.
В сентябре состоялась его вторая встреча с Зеленским после скандального эпизода в феврале в Белом доме. В Нью-Йорке Зеленский предстал перед Трампом в пиджаке вместо свитера. В октябре президент США встречался с Зеленским в Белом доме. Встреча во Флориде станет четвертой и первой в Мар-а-Лаго.