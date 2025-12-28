Ричмонд
Трамп приветствовал возвращение Таиланда и Камбоджи к миру

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приветствовал возвращение Таиланда и Камбоджи к миру.

Источник: Reuters

«Я с радостью сообщаю, что вспыхнувшие боевые действия между Таиландом и Камбоджей вскоре прекратятся, и они вернутся к мирной жизни в соответствии с недавно заключенным первоначальным договором», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США поздравил лидеров стран с их «гениальностью, проявленной в достижении быстрого и очень справедливого решения». «Это было быстро и решительно, как и должно быть в таких ситуациях», — добавил Трамп.

Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

Мирная договоренность Камбоджи и Таиланда была подписана в Малайзии в конце октября в присутствии Трампа, который еще в июле говорил, что власти стран согласились проработать урегулирование. За эти усилия президента США предлагали номинировать на Нобелевскую премию мира. Трамп называет конфликт Таиланда и Камбоджи одним из восьми конфликтов, разрешенных с его помощью.

Седьмого декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации возобновился. 27 декабря Таиланд и Камбоджа на переговорах в рамках Общего пограничного комитета на уровне министров обороны подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня по всей линии соприкосновения войск на 800-километровой таиландско-камбоджийской границе после 20 дней интенсивных боев.

