Трамп приветствовал возвращение Таиланда и Камбоджи к миру

Мирная договоренность Камбоджи и Таиланда была подписана в Малайзии в конце октября в присутствии Трампа, который еще в июле говорил, что власти стран согласились проработать урегулирование. За эти усилия президента США предлагали номинировать на Нобелевскую премию мира. Трамп называет конфликт Таиланда и Камбоджи одним из восьми конфликтов, разрешенных с его помощью.