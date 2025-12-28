«Рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись». Лукашенко сказал о своем состоянии после падения во время хоккейного матча

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил свое состояние после падения во время хоккейного матча. Слова главы республики приводит RT.
Все случилось 27 декабря, когда на минском льду играли команда президента Беларуси и сборная Брестской области. В Лукашенко въехал игрок его команды Ярослав Чуприс — бывший игрок «Салавата» и минского «Динамо». Чуприс после инцидента сразу же отбросил клюшку и помог подняться Александру Лукашенко.
На следующий день, 28 декабря, RT привело комментарий самого Лукашенко:
«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Всё в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре».
Кстати, игра команды президента и сборной Брестчины завершилась со счетом 5:5 — ничью в последние мгновения игры обеспечил гол младшего сына Александра Лукашенко Николая.
Заметим, не так давно глава Беларуси признался, что стоит ему здоровья. Еще Александр Лукашенко сказал, что недавно первый раз в жизни прошел полное медобследование: «Что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли, все просветили!».