МАГАТЭ объявило о временном прекращении огня у ЗАЭС ради ремонта

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание плана главы США Дональда Трампа по урегулированию конфликта Москвы и Киева. По его словам, вопрос контроля над ЗАЭС, наряду с территориальным спором, является одним их самых сложных пунктов, компромисса по которому достичь не удается. Как утверждает Зеленский, ~Вашингтон настаивает на разделении управления станцией между Россией, Украиной и США в формате «33% на 33% на 33%»~. Киев же требует полностью лишить Москву контроля над объектом. По словам Зеленского, этот вопрос остается одной из красных линий Украины на предстоящих переговорах с Трампом.