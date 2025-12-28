Молдавский депутат заявил, что Санду сформировала параллельную систему власти

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Майя Санду сформировала в стране параллельную систему власти. Об этом заявил депутат парламента республики от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя, сообщает РИА Новости.
«В Молдове сформировалась параллельная система власти, она сформирована Санду. Это значит, что мы видим министров, которые занимают места, но за ними стоят другие лица. За этими лицами уже стоит Майя Григорьевна, а уже за ней — транснациональные олигархи», — написал он в своем телеграм-канале.
Политик отметил, что каждый из министров на самом деле продвигает интересы других лиц. Цырдя назвал такую активную внешнюю поддержку «серьезным актом вмешательства в суверенитет Молдовы».
В свою очередь мэр Кишинева и лидер оппозиционного блока «Альтернатива» Ион Чебан заявил, что правящая в стране партия «Действие и солидарность» начала вести охоту на представителей местной администрации от других партий, угрожая им проблемами, если те не присоединятся к ней. -0-