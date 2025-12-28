Трамп и Зеленский созвонятся с европейскими лидерами, сообщили СМИ

Ранее Белый дом заявил, что президент США встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. Накануне визита во Флориду Зеленский побывал в канадском Галифаксе, где встретился с премьером Канады Марком Карни. Зеленский поднимал вопрос ПРО и надеялся на присоединение европейских лидеров к переговорам. По данным украинских СМИ, Зеленский уже находится в США.