Все госпредприятия в Молдове будут реорганизованы

В частности, Moldelectrica уже имеет статус наблюдателя в ENTSO-E и планирует стать полноправным членом этой европейской сети операторов систем передачи электроэнергии. В министерстве отмечают, что новая форма управления позволит повысить операционную эффективность, укрепить энергетическую безопасность страны, привлечь инвестиции, а также усилить контроль в таких сферах, как финансовая отчетность, внутренний и внешний аудит и управленческая ответственность.