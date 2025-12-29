Все госпредприятия в Молдове будут реорганизованы

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Все государственные предприятия Молдовы в перспективе должны перейти на новые организационно-правовые формы, соответствующие современным экономическим реалиям.
Об этом заявил депутат Раду Мариан на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Поводом для обсуждения стала поправка к проекту закона о внесении изменений в Закон об управлении и разгосударствлении публичной собственности, передает Logos-Press.
Документ предусматривает реорганизацию госпредприятия Moldelectrica в акционерное общество со 100-процентным государственным капиталом. Власти подчеркивают, что речь идет не о приватизации стратегического объекта, а о приведении системы управления в соответствие с европейскими стандартами.
По словам представителей Министерства энергетики, преобразование Moldelectrica в акционерное общество необходимо для соответствия требованиям модели независимого системного оператора (ISO) и дальнейшей интеграции в европейский энергетический рынок.
В частности, Moldelectrica уже имеет статус наблюдателя в ENTSO-E и планирует стать полноправным членом этой европейской сети операторов систем передачи электроэнергии. В министерстве отмечают, что новая форма управления позволит повысить операционную эффективность, укрепить энергетическую безопасность страны, привлечь инвестиции, а также усилить контроль в таких сферах, как финансовая отчетность, внутренний и внешний аудит и управленческая ответственность.
Одновременно предлагается передать полномочия по управлению государственным имуществом в энергетическом секторе от Агентства публичной собственности к Министерству энергетики.
Начальник управления электроэнергетики Министерства энергетики Ион Андроник отметил, что реорганизация государственных предприятий была предусмотрена еще законом 2017 года и рекомендована Счетной палатой в 2024 году.
Реорганизация соответствующих госпредприятий должна была состояться гораздо раньше. Напомню о положениях Закона № 246 от 2017 года, в заключительных и переходных положениях которого предусматривались изменения, касающиеся всех государственных предприятий, подлежащих реорганизации.
Он уточнил, что Министерство энергетики разработало план, который был согласован со всеми органами власти, и все они указали, что первым шагом должно стать изменение закона и введение полномочий, позволяющих Министерству владеть долей в акционерных обществах.