Главный унионист Молдовы Михай Гимпу по долгам Либеральной партии за 1998 года расплатился лишь в 2022-м: Признался, что основал топливный бизнес при «тоталитарном режиме», чтобы бороться за свои идеалы

В конце я прихожу к следующему выводу: путинским слугам неинтересно, если какой-то человек зарабатывает деньги законным путем, когда их люди имеют теневые дела на миллионы или миллиарды!!! Их беспокоит то, что именно я, Михай Гимпу, фронтист, либерал и унионист, который более 30 лет был и остаюсь для них занозой, зарабатываю деньги, которые вкладываю в нашу борьбу за освобождение от империи зла и сближение с нашим народом. Это беспокоит сегодняшних «патриотов», которые тогда хотели, хотят и сегодня сохранения СССР, русского языка и русского мира. Поэтому они распространяют столько ненависти и лжи против меня, поэтому они хотели бы, чтобы я смиренно стоял перед ними и не смел даже думать о воссоединении с Родиной-матерью, Румынией…".