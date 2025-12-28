Главный унионист Молдовы Михай Гимпу по долгам Либеральной партии за 1998 года расплатился лишь в 2022-м: Признался, что основал топливный бизнес при «тоталитарном режиме», чтобы бороться за свои идеалы

Лидер ЛП Михай Гимпу написал, что расплатился по долгам Либеральной партии за избирательную кампанию (!) 1998 года… лишь в 2022-м. И добавил, что, будучи антикоммунистом, борющимся за унирю, открыл маленький топливный бизнес при тоталитарном воронинском режиме. А с 2022 продал бизнес и стал инвестировать в недвижку и тут Нехаю Гимпу попёрло.
Но это всё присказка. Вот что главное:
"Моё богатство, уважаемые граждане, никогда не заключалось в деньгах и имуществе, а в избавлении от российского империализма и реализации идеала нашего народа — унире! А чтобы способствовать его реализации как политическая партия, недостаточно просто желать этого, нужно иметь необходимые инструменты для борьбы, в том числе свои деньги, чтобы быть независимым в принятии решений.
В конце я прихожу к следующему выводу: путинским слугам неинтересно, если какой-то человек зарабатывает деньги законным путем, когда их люди имеют теневые дела на миллионы или миллиарды!!! Их беспокоит то, что именно я, Михай Гимпу, фронтист, либерал и унионист, который более 30 лет был и остаюсь для них занозой, зарабатываю деньги, которые вкладываю в нашу борьбу за освобождение от империи зла и сближение с нашим народом. Это беспокоит сегодняшних «патриотов», которые тогда хотели, хотят и сегодня сохранения СССР, русского языка и русского мира. Поэтому они распространяют столько ненависти и лжи против меня, поэтому они хотели бы, чтобы я смиренно стоял перед ними и не смел даже думать о воссоединении с Родиной-матерью, Румынией…".
Ну что ж, пиу-пиу, как говорят поляки.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Есть версия: Слияние Политеха и Кагульского университета необходимо для создания прецедента «третьего срока» президентки Молдовы Майи Санду.
Вот интересная версия декана факультета международных отношений, политических и административных наук Госуниверситета Молдовы Александра Солкана (далее…).
Глава минсельхоза позорно заявила, что жители Молдовы не хотят покупать отечественные овощи: Еще как, но их на прилавках нет, а государство умыло руки.
Людмила Катлабуга лично проследила за покупателями и пришла к выводу, что наши граждане обходят молдавские овощи стороной (далее…).
Кошмар на ферме в Березках: Чтобы задержать владельца хозяйства, подозреваемого в убийствах своих работников, тела которых скармливал свиньям, к нему внедрили агента — главный полицейский Молдовы выступил с оправданиями.
Несмотря на то, что житель села пропал еще 14 сентября, полиция только сейчас сообщила о преступлениях на зловещей ферме [видео] (далее…).