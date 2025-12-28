В Германии призвали Мерца к поставкам Украине ракет Taurus

В июле Мерц сообщил, что обсуждал с Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с ракетами Taurus. По его словам, договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты, но не исключил такого варианта. Он, в частности, указал, что Taurus «очень сложные системы», поэтому обучение заняло бы минимум шесть месяцев.