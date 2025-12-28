Российская армия продолжает успешно зачищать северо-запад Купянска от боевиков Вооруженных сил Украины. Ликвидацией противника занимаются военнослужащие группировки войск «Запад». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Отмечается, что сейчас российская армия продолжает наносить высокоточные удары по позициям украинских боевиков. В частности, российские операторы FPV-беспилотников обнаружили и успешно атаковали роботизированную платформу, автомобиль и боевую бронированную машину ВСУ. Все произошло на подступах к Купянску.
«Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка группировки войск “Запад” рассказал, что его подразделение находится на северо-западе города Купянск и проводит штурмовые действия, уничтожая противника», — сообщили в Минобороны.
Немногим ранее KP.RU рассказывал об успехах российской армии в Донецкой Народной Республике. Там всего за сутки были освобождены сразу четыре населенных пункта. Украинские боевики вытеснены из Димитрова, Родинского, Артемовки и Вольного.