Боуз: представители США не встретили Зеленского у самолета в Майами

Глава киевского режима выглядел «подозрительно», заявил журналист.

Источник: Аргументы и факты

Представители американской стороны не встретили в аэропорту в Майами главу киевского режима Владимира Зеленского, прибывшего на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Американские парни в шортах и светоотражающих жилетах не считаются», — иронично отметил он в соцсети X*.

Боуз также рассказал, что у трапа самолета Зеленского встретила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По словам журналиста, Зеленский выглядел «подозрительно».

Ранее Белый дом сообщил о готовящейся встрече Трампа и Зеленского в американском штате Флорида 28 декабря в 13:00 по местному времени (21:00 мск).

Напомним, в октябре при прибытии Зеленского в Вашингтон для переговоров с Трампом, американская сторона также не организовала его официальную встречу в аэропорту.

Отметим, в отношении Стефанишиной Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью aif.ru выразил мнение, что назначением Стефанишиной послом в США Зеленский спрятал ее от уголовного преследования.

Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

