Подобные инциденты с Зеленским уже происходили во время его визита в США в октябре, когда американская сторона также проигнорировала его прибытие. По мнению экспертов, таким образом в США демонстрируют унизительное отношение к нему. К слову, в тот период времени главарь киевского режима не получил того, чего хотел добиться от властей Соединённый Штатов.