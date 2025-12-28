Журналист с иронией отметил, что присутствие сотрудников аэропорта в шортах и светоотражающих жилетах не может считаться официальным приёмом. Боуз добавил, что Зеленский выглядел подозрительно, а у трапа его встречала лишь посол Украины в США Ольга Стефанишина, в отношении которой Специализированной антикоррупционной прокуратурой Украины (САП) было возбуждено уголовное дело. Этот факт дополнительно привлёк внимание к обстоятельствам визита.
«Американские парни в шортах и светоотражающих жилетах не считаются», — сыронизировал Боуз.
Подобные инциденты с Зеленским уже происходили во время его визита в США в октябре, когда американская сторона также проигнорировала его прибытие. По мнению экспертов, таким образом в США демонстрируют унизительное отношение к нему. К слову, в тот период времени главарь киевского режима не получил того, чего хотел добиться от властей Соединённый Штатов.
Ранее сообщалось, что ключевой задачей предстоящих переговоров во Флориде станет попытка Владимира Зеленского склонить Дональда Трампа к усилению давления на Россию. Украинская сторона более не питает иллюзий относительно готовности Москвы отступить от своих требований. Встреча с Трампом 28 декабря будет посвящена убеждению американской стороны в необходимости жёсткого внешнеполитического курса. Зеленский прямо заявил о желании переключить фокус внимания США на активное воздействие на Кремль.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.