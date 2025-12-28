Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского высмеяли из-за встречавших его в Майами «американских парней в шортах»

Владимир Зеленский вновь столкнулся с прохладным приёмом в Соединённых Штатах, обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в X. По его словам, прибытие экс-комика в Майами для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом не было отмечено официальной церемонией приветствия со стороны американских властей.

Источник: Life.ru

Журналист с иронией отметил, что присутствие сотрудников аэропорта в шортах и светоотражающих жилетах не может считаться официальным приёмом. Боуз добавил, что Зеленский выглядел подозрительно, а у трапа его встречала лишь посол Украины в США Ольга Стефанишина, в отношении которой Специализированной антикоррупционной прокуратурой Украины (САП) было возбуждено уголовное дело. Этот факт дополнительно привлёк внимание к обстоятельствам визита.

«Американские парни в шортах и светоотражающих жилетах не считаются», — сыронизировал Боуз.

Подобные инциденты с Зеленским уже происходили во время его визита в США в октябре, когда американская сторона также проигнорировала его прибытие. По мнению экспертов, таким образом в США демонстрируют унизительное отношение к нему. К слову, в тот период времени главарь киевского режима не получил того, чего хотел добиться от властей Соединённый Штатов.

Ранее сообщалось, что ключевой задачей предстоящих переговоров во Флориде станет попытка Владимира Зеленского склонить Дональда Трампа к усилению давления на Россию. Украинская сторона более не питает иллюзий относительно готовности Москвы отступить от своих требований. Встреча с Трампом 28 декабря будет посвящена убеждению американской стороны в необходимости жёсткого внешнеполитического курса. Зеленский прямо заявил о желании переключить фокус внимания США на активное воздействие на Кремль.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше