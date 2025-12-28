Ричмонд
Трамп заявил, что провел хороший разговор с Путиным до встречи с Зеленским

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

«Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным до своей встречи с президентом Украины (Владимиром — ред.) Зеленским», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

