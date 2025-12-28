Ричмонд
Зеленский переговорил со Стармером перед встречей с Трампом

Владимир Зеленский обсудил с британским премьер-министром Киром Стармером предстоящую встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

«В преддверии встречи с Трампом Зеленский провёл подробный телефонный разговор с британским премьером Стармером», — говорится в сообщении агентства.

Владимир Зеленский прибыл в США на встречу с Дональдом Трампом. Главарь киевского режима планировал обсудить с американской стороной пять пунктов своего мирного плана, включая гарантии безопасности, военную поддержку и меры по восстановлению страны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

