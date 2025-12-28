«В преддверии встречи с Трампом Зеленский провёл подробный телефонный разговор с британским премьером Стармером», — говорится в сообщении агентства.
Владимир Зеленский прибыл в США на встречу с Дональдом Трампом. Главарь киевского режима планировал обсудить с американской стороной пять пунктов своего мирного плана, включая гарантии безопасности, военную поддержку и меры по восстановлению страны.
