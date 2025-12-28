Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор с лидерами ЕС

По словам Никифорова, пока неизвестно, кто именно примет участие в телефонном разговоре.
Ранее газета The Financial Times писала об ожиданиях Владимира Зеленского от встречи с Дональдом Трампом. Утверждается, что ключевой задачей главаря киевского режима станет попытка склонить американского лидера к усилению давления на РФ.
