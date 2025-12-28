Ричмонд
Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор с лидерами ЕС

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут разговор с лидерами ЕС после встречи в Штатах, заявил пресс-секретарь главаря киевского режима Сергей Никифоров. Об этом пишут украинские СМИ.

По словам Никифорова, пока неизвестно, кто именно примет участие в телефонном разговоре.

Ранее газета The Financial Times писала об ожиданиях Владимира Зеленского от встречи с Дональдом Трампом. Утверждается, что ключевой задачей главаря киевского режима станет попытка склонить американского лидера к усилению давления на РФ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

